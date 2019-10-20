تدريبات الزوراء تحمل انباءً سارة لجماهير النوارس

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2019-10-20 | 18:35
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كثف فريق الزوراء من تدريباته تحضيراً لمواجهة الميناء بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز التي يضيفها ملعب الشعب الدولي.
وشهدت تدريبات اليوم مشاركة الحارس جلال حسن في التدريبات حيث اجرى بعض التدريبات الفردية مع الكادر الطبي وسيعود للتدريبات الجماعية بعد مباراة الميناء.
وايضاً يواصل اللاعبان نجم شوان وعلاء رعد تدريباتهم بشكل فردي وستكون عودتهم للتدريبات الجماعية ايضاً بعد مباراة الميناء.
يذكر ان قمة الجولة الرابعة بين الزوراء والميناء ستقام على ملعب الشعب الدولي، عند الساعة الخامسة و15 دقيقة بتوقيت بغداد من مساء يوم الثلاثاء المقبل.
وايضاً يواصل اللاعبان نجم شوان وعلاء رعد تدريباتهم بشكل فردي وستكون عودتهم للتدريبات الجماعية ايضاً بعد مباراة الميناء.
يذكر ان قمة الجولة الرابعة بين الزوراء والميناء ستقام على ملعب الشعب الدولي، عند الساعة الخامسة و15 دقيقة بتوقيت بغداد من مساء يوم الثلاثاء المقبل.
المحرر: محمد خليل
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