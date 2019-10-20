بالصور.. مشجع يقتحم ملعباً من السماء

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2019-10-20 | 18:15
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شهدت مباراة ساسولول وإنتر ميلان في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.
المباراة التي انتهت بفوز انتر ميلان 4-3، شهدت اقتحام من قبل مشجع مستخدماً مظلة وسط دهشة اللاعبين والجماهير في الملعب كونه هبط من السماء.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الدوري الإيطالي، خلف يوفنتوس المتصدر بفارق نقطة، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.
المحرر: محمد خليل
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