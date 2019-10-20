بالصور.. مشجع يقتحم ملعباً من السماء

المباراة التي انتهت بفوز انتر ميلان 4-3، شهدت اقتحام من قبل مشجع مستخدماً مظلة وسط دهشة اللاعبين والجماهير في الملعب كونه هبط من السماء.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الدوري الإيطالي، خلف يوفنتوس المتصدر بفارق نقطة، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.