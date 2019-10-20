صحيفة بريطانية: لندن تتحرك لاستعادة أطفال الدواعش

أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن حكومة لندن شرعت في اتخاذ خطوات في سبيل استعادة الأطفال العالقين في سوريا، حيث حارب ذووهم البريطانيون في صفوف تنظيم "داعش".
وذكرت مصادر الصحيفة أن بين الحالات الأولى التي تم تحديدها، ثلاثة أيتام يعتقد أن ذويهم أخرجوهم من لندن إلى سوريا قبل خمس سنوات، ويتواجدون حاليا في الرقة تحت رعاية "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية.
ويعتقد أن عملية استعادة الأطفال ستتم عبر العراق، ليتوجهوا إلى المملكة المتحدة جوا من مدينة أربيل.
وحتى الأسبوع الماضي، كانت الحكومة البريطانية تصر على موقفها الرافض لاستعادة مواطنيها من سوريا، بدعوى أن مثل هذه العمليات تشكل خطرا على المسؤولين البريطانيين المنخرطين فيها، غير أن تغيرا طرأ في هذا الموقف على خلفية بدء الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.
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