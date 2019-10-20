العثور على مقذوفات وصواعق بحديقة لاحد المنازل المتروكة في هيت

أفاد مصدر امن، الاحد، بالعثور على مقذوفات وصواعق بحديقة لاحد المنازل المتروكة في هيت، مشرا الى أن ما عثر عليه هي من مخلفات "داعش".
وأضافت، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان المقصود، وتفتيش المكان والعثور على مقذوف عيار 120 ملم عدد (10) صاعق مقذوف عدد (20) من مخلفات داعش الارهابي تم معالجة ورفع المقذوفات من مكانها".
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