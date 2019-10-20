العثور على مقذوفات وصواعق بحديقة لاحد المنازل المتروكة في هيت

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "ورد نداء من حركات شرطة هيت يفيد بالتوجه الى مدينة هيت منطقة الجمعية الثانية لوجود اجسام غريبة في حديقة احد المنازل المتروكة".

وأضافت، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان المقصود، وتفتيش المكان والعثور على مقذوف عيار 120 ملم عدد (10) صاعق مقذوف عدد (20) من مخلفات داعش الارهابي تم معالجة ورفع المقذوفات من مكانها".