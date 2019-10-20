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العثور على مقذوفات وصواعق بحديقة لاحد المنازل المتروكة في هيت

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أفاد مصدر امن، الاحد، بالعثور على مقذوفات وصواعق بحديقة لاحد المنازل المتروكة في هيت، مشرا الى أن ما عثر عليه هي من مخلفات "داعش".
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "ورد نداء من حركات شرطة هيت يفيد بالتوجه الى مدينة هيت منطقة الجمعية الثانية لوجود اجسام غريبة في حديقة احد المنازل المتروكة".

وأضافت، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان المقصود، وتفتيش المكان والعثور على مقذوف عيار 120 ملم عدد (10) صاعق مقذوف عدد (20) من مخلفات داعش الارهابي تم معالجة ورفع المقذوفات من مكانها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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