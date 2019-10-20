اختراق موقع اتحاد كرة القدم البحريني وبث 'النشيد الوطني الإيراني' فيه

وأضاف الموقع نقلا عن مصادر أن "الاختراق أتى، ردا على الإساءة التي وجهها جمهور البحرين للنشيد الوطني الإيراني قبيل بدء مباراة كرة القدم بين ايران والبحرين في المنامة الأسبوع الماضي".

وكتب القراصنة على الموقع: "لن نُبقي الإساءة لإيران من دون رد .. لم تتمكنوا من سماع النشيد الوطني الإيراني في الملعب، لكن يمكنكم الإستماع له الآن!"