التعادل السلبي يخيم على مباراة سامبدوريا وروما في الكالتشيو

2019-10-20 | 17:35
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حسم التعادل السلبي مباراة روما مع مضيفه سامبدوريا ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإيطالي التي جمعت الفريقين اليوم.
وسيطر روما على مجريات اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 63% لكنه فشل في استغلال ذلك بخلق فرصة عديدة على مرمى أصحاب الأرض سامبدوريا الذي لعبوا على الهجمات المرتدة.
ورفع روما رصيده بعد تعادل اليوم إلى 13 نقطة في المركز السادس بينما سامبدوريا في مؤخرة الترتيب برصيد 4 نقاط.
وكان إنتر ميلان فاز بصعوبة على ساسولو ظهير اليوم 4-3 بينما أودينيزي تغلب على تورينو بهدف وكالياري تفوق على سباب بهدفين دون رد.
ورفع روما رصيده بعد تعادل اليوم إلى 13 نقطة في المركز السادس بينما سامبدوريا في مؤخرة الترتيب برصيد 4 نقاط.
وكان إنتر ميلان فاز بصعوبة على ساسولو ظهير اليوم 4-3 بينما أودينيزي تغلب على تورينو بهدف وكالياري تفوق على سباب بهدفين دون رد.
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