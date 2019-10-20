صحة البصرة تنفي تسجيل حالة اصابة بالافلاونزا الوبائية لمريض بنغالي

نفت دائرة صحة البصرة، الاحد، استقبال مريض بنغالي الجنسية يحمل فايروس انفلونزا الطيور ويرقد في مستشفى الصدر التعليمي كما ذكرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المدير العام عباس خلف التميمي اوعز بعد تلقيه الانباء عن استقبال مريض بنغالي الجنسية الى مستشفى الصدر التعليمي لديه اعراض الاصابة بالافلاونزا الوبائية بتشكيل لجنة تدار من قبل مدير قسم الصحة العامة ومدير قسم العمليات ومن قسم التفتيش لمتابعة الحالة المرضية".



وأضافت الدائرة، "ننفي اصابة المريض بمرض الافلاونزا الوبائيه كما ذكرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، هذا واشارت اللجنة المشكلة لمتابعة حالة المريض انه تم اجراء الفحوصات اللازمة للمريض ومنحه العلاجات"، مبينه أن "الاعراض التي لديه لاتوحي الى انه مصاب بالافلاونزا الوبائية الا ان من الاجرائات الاحترازية المعترف بها علميا عزل المريض احترازيا وتلقي العلاج اللازم لتلافي مضاعفات نوبات الصرع المتكررة التي ادت الى احداث عجز في الرئه لديه، علما انه مازال يرقد في العناية المركزة في مستشفى الصدر التعليمي".