اعفاء اللواء سعد معن من منصب الناطق باسم الداخلية وتكليف العميد خالد المحنا بديلاً عنه

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإعفاء اللواء سعد معن من منصب الناطق باسم وزارة الداخلية، فيما أشار إلى تكليف العميد خالد المحنا ليكون بديلاً عنه. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم إعفاء اللواء سعد معن من منصب الناطق باسم وزارة الداخلية". وأضاف أنه "تم تكليف العميد خالد المحنا ليصبح ناطقاً باسم الداخلية". واوضح المصدر، أن "معن مستمر بعمله مديراً للعلاقات والإعلام في وزارة الداخلية".

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