"داعش" يهدد بتصفية الزبيدي وقيادات "الانتقالي الجنوبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد تنظيم داعش الإرهابي، ذراع حزب "الإصلاح" اليمني الإخواني، بتصفية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. وفي إصدار صوتي توعد التنظيم الإرهابي أيضا قادة المجلس الانتقالي وكذلك مدير أمن عدن اللواء شلال شائع. يأتي ذلك في الوقت الذي أشاد فيه التنظيم الإرهابي بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري. ويدل هذا التسجيل الصوتي على العلاقة العضوية بين داعش والعناصر الإخوانية الإرهابية ووحدة الأهداف. وتسعى تلك التنظيمات الإرهابية إلى خلط الأوراق بشكل واسع في عدن، وباقي المناطق المحررة التي عجزت عن اجتياحها، وذلك كجزء من مخطط مشبوه لإغراق اليمن في موجة جديدة من الفوضى.



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