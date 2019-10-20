مقتل 4 أشخاص خلال احتجاجات ببنجلاديش على "منشور مسيء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 4 أشخاص وأصيب 50 آخرون، الأحد، بنيران الشرطة في بنجلاديش خلال احتجاج آلاف المسلمين على منشور إلكتروني اعتبروه مسيئا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتظاهر نحو 20 ألف مسلم في منطقة برهان الدين في بهولا كبرى جزر البلاد للمطالبة بإعدام شاب هندوسي أُوقف السبت بتهم إثارة النعرات الدينية على موقع "فيسبوك".

وقالت الشرطة إنها فتحت النار؛ دفاعا عن النفس بعدما رشق عدد من المشاركين في التجمع عناصرها بالحجارة.

وأعلن المفتش في الشرطة صلاح الدين ميا لوكالة فرانس برس: "مقتل 4 أشخاص على الأقل وجرح نحو 50 آخرين".

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وأوضح أنه يجري تعزيز انتشار قوات الأمن وحرس الحدود في المنطقة.

والحصيلة مرجّحة للارتفاع، حيث أفاد طيب الرحمن الطبيب المناوب في مستشفى بهولا سادار فرانس برس بأن 7 جرحى على الأقل من أصل 43 شخصا نقلوا إلى المستشفى يصارعون الموت.

وقال: "نقلنا المصابين بجروح بالغة إلى المستشفى الإقليمي في (مدينة) باريسال"، مضيفا أن "حالتهم غير مستقرة".