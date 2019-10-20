"سوريا الديمقراطية" تنسحب بالكامل من مدينة رأس العين

انسحبت قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل من مدينة رأس العين، حيث خرجت عشرات الآليات العسكرية برفقة القافلة الطبية التي دخلت المدينة صباح الأحد.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القافلة الطبية تضم نحو 40 سيارة، ودخلت لإجلاء المصابين والجرحى ونقل جثث الأشخاص الذين فارقوا الحياة في وقت سابق جراء العمليات العسكرية التي تشهدها المدينة المحاصرة.

من جهتها، ذكرت شبكة "رووداو" الكردية أن القافلة التي خرجت ضمت سيارات إسعاف وشاحنات صغيرة من طراز بيك آب تقل مقاتلين من وحدات حماية الشعب من مدينة رأس العين.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار اتفاق حول وقف إطلاق النار في المنطقة توصلت إليه تركيا والولايات المتحدة مساء الخميس الماضي.

Advertisements





وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتهم، في تصريحات صحفية، أمس السبت، تركيا بمنع مقاتليه والجرحى المحاصرين في رأس العين من الخروج.

وقال إن قواته على استعداد للانسحاب من المنطقة الحدودية التي غزتها أنقرة بطول 120 كيلومتراً "بمجرد السماح لقواتنا بالخروج" من رأس العين.

ومساء الخميس، وافقت تركيا بموجب اتفاق انتزعه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على تعليق هجومها ضد المقاتلين الأكراد، مشترطة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية خلال 5 أيام.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره المجتمع الدولي "عدوانا وانتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.