قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده "لا تشعر بالحاجة لأخذ إذن من أحد عندما يتعلق الأمر بالوطن واستقرار شعبنا".
وأضاف أردوغان أن "المنطقة الآمنة التي حددتها تركيا ستكون من جرابلس إلى حدود العراق بطول 444 كيلومترا وبعمق 32 كيلومترا".
وشدد على أن اتفاق وقف إطلاق النار "كان مع واشنطن وليس مع الإرهابيين، ونتمنى من الأمريكيين الالتزام بوعودهم تجاهنا هذه المرة".
وتوعد الرئيس التركي "باستئناف عملية نبع السلام فور انتهاء مهلة الـ120 ساعة في حال عدم تنفيذ البنود الـ13 التي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة".
وأكد أردوغان أنه "في غضون 9 أيام من عملية نبع السلام حيّدنا 765 إرهابيا، وطردنا آخرين من مساحة تصل إلى ألف و500 كيلومتر مربع".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: عندما يتعلق الأمر بالوطن واستقرار شعبنا لا نشعر بالحاجة لأخذ إذن من أحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.