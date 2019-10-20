الان تتابع سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي في قصف للتحالف بحجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات افادت قوات الجيش اليمني ، اليوم الأحد، بمقتل واصابة العشرات من ميليشيات الحوثي بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في بيان صحفي، إن مقاتلات التحالف العربي شنت أربع غارات متفرقة على تجمعات تابعة للمليشيات الحوثية وذلك شرق منطقة الحمراء بمديرية مستبأ والطينة وحرض.

وأشار البيان إلى أن” الغارات أصابت أهدافها بدقه عالية وأن العشرات من العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح”.

وأوضح البيان، أن الجيش الوطني “صد هجوما عنيفا نفذته المليشيات الحوثية شمال غرب مديرية حرض وذلك بعد معارك مع المليشيات استمرت لساعات”.

وبحسب البيان، تحاول مليشيا الحوثي منذ أسبوع، اختراق مواقع الجيش في محتلف المحاور والقطاعات بحجة.

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