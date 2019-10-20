الان تتابع بيان للمتظاهرين في لبنان: نُصر على إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة ثقة مصغرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلن متظاهرون في لبنان، إصرارهم على إسقاط حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتشكيل حكومة ثقة مصغرة، وفقا لنبأ عاجل نشرته قناة “العربية”.

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