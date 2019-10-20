عاجل.. قسد تعلن انسحاب مقاتليها من رأس العين الحدودية 

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الأحد 20 أكتوبر 2019
قوات قسد
الخليج 365
قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إنها سحبت كل مقاتليها من مدينة رأس العين الحدودية في إطار الاتفاق مع تركيا بوساطة أمريكية.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مساء اليوم الأحد أنها سحب كل مقاتليها من مدينة رأس العين، بريف الحسكة، شمال شرق سوريا، وذلك ضمن اتفاق تعليق العملية العسكرية مع تركيا، والذي تم بوساطة أميركية.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو غابريل في بيان إنه "كجزء من اتفاق تعليق العملية العسكرية مع تركيا، والذي تم بوساطة أميركية، اليوم أخلينا مدينة رأس العين من كل مقاتلينا، ليس لدي أي مقاتلين في هذه المدينة بعد الآن".
كان مراسل "سبوتنيك" في الحسكة قد أفاد في وقت سابق بانسحاب كافة عناصر تنظيم "قسد" من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا شمالي المحافظة بعد خروج قافلة عسكرية للتنظيم من المدينة باتجاه مدينة الحسكة.
وأشار المراسل إلى أن جميع أحياء مدينة "رأس العين" أصبحت تحت سيطرة القوات التركية ومسلحي الميلشيات "التركمانية" الموالية له بعد إخلائها من قبل مسلحي الميلشيات "الكردية".
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