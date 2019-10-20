شاهد .. كيف تستغل قطر النفوذ التركي في الصومال لنشر الإرهاب ؟

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الأحد 20 أكتوبر 2019
تميم
الخليج 365
يحاول تنظيم الحمدين في قطر إستغلال النفوذ التركي في الصومال، لإستكمال مشروعها الإرهابي في أفريقيا، وهو مشروع تصدت له دول المقاطعة العربية في وقت سابق .
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن قطر بدأت تخطط لسحب ادارة ميناء ومطار مقديشو من تركيا لكونه يدر ارباحا بملايين الدولارات سنويا، حيث يتوقع أن ينفق هذا الدخل على نشر الارهاب في افريقيا .
وأرسل أمير قطر تميم بن حمد، وفداً سرياً للقاء الرئيس الصومالي لتنفيذ المشروع، وإقناع الرئيس الصومالي بسحب الامتيازات نم تركيا واعطائها لقطر .
وعرض الوفد القطري على الرئيس الصومالي دفع اي التزامات مالية او شروط جزائية جراء الغاء الامتيازات التركية لمطار مقديشو .
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