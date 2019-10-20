السعودية تستعرض خططها لإغاثة المنكوبين أمام برلمان فنلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عرضت السعودية خططها الإنسانية لإغاثة المنكوبين حول العالم أمام وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو وعدد من البرلمانيين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة للعاصمة هلسنكي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا فيصل غلام.

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وأطلع الربيعة وزير خارجية فنلندا على ما قدمه المركز من مشروعات إنسانية للمنكوبين والمحتاجين في العالم، والتي وصلت حتى الآن إلى 1,062 مشروعا خصص معظمها للشعب اليمني الشقيق، نفذت بالتعاون مع الشركاء المحليين ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة، مبينا أن المركز ينفذ عددا من البرامج والمشاريع النوعية مثل برنامج إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين، ومراكز الأطراف الصناعية، ومشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

وقدم شرحا موجزا عن الأعمال التي يضطلع بها المركز لسد الحاجات وتخفيف المعاناة عن المتضررين والمشردين وكفالة الأيتام وعلاج المرضى ومساعدة الأسر الفقيرة وحماية الأطفال، مؤكدا إيلاء حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين العمل الإنساني الاهتمام الأوفى.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون في المجالات الإنسانية والإغاثية، مؤكدين عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين. وأعرب الجانب الفنلندي عن استحسانه البالغ للجهود البارزة للمملكة ممثلة بالمركز لتكريس العمل الإنساني ودعم المحتاجين أينما كانوا.