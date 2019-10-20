نيران التحالف تقتل عشرات الحوثيين حاولوا التسلل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، حجة، الحديدة

قتلت نيران الجيش الوطني اليمني، والغارات الجوية المكثفة للتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، العشرات، من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران خلال محاولات تسلل فاشلة، حاولت تنفيذها بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وتكبدت الميليشيات المتمردة خلال المعارك عشرات الجرحى، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها، بعدما دفعت خلال الأيام الماضية بأعداد كبيرة من عناصرها، بهدف التسلل إلى مواقع محررة بمحافظة حجة، في محاولة يائسة لصنع انتصارات وهمية، إلا أن الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة أحبط تلك المحاولات، وأجبرها على التراجع والفرار.

نقطة مراقبة

وعلى صعيد متصل، كشف مصدر محلي بمدينة الحديدة أن لجنة إعادة الانتشار قامت بتثبيت ثاني نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار في مدينة الصالح، ومن المقرر أن تقوم اللجنة الثلاثية المشتركة، المكونة من الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي والأمم المتحدة اليوم بتثبيت نقطة مراقبة ثالثة، في حوش البقر بمنطقة كيلو 16 شرقي المدينة، ويلي ذلك تثبيت النقطة الرابعة في منطقة المنظر.

انتهاك المدنيين

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وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 514 انتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي خلال عشرة أيام فقط من 1 وحتى 10 أكتوبر الحالي، في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. وأكد التقرير أن الانتهاكات بحق المدنيين توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، والقنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وتقويض سلطات الدولة، وزراعة الألغام، ومداهمة المنازل، وترويع المواطنين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل.

جرائم جنائية

وطالب رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محمد العمدة كافة الفعاليات الحقوقية والمنظمات الإنسانية والحقوقية بإدانة ووقف الجرائم اليومية التي تطال الشعب اليمني على مدار الساعة.

وأكد أن الجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ليست جرائم جنائية فردية فقط، بل إنها جرائم منظمة ترتكبها ميليشيات عقائدية تمتلك المال والسلاح والإمكانيات، وجرائم بحق الإنسانية يجب على المجتمع الدولي وقفها، ووقف تداعياتها ومسبباتها، وأول مسبباتها هو جريمة الانقلاب والسطو المسلح الميليشاوي على مؤسسات الدولة الشرعية، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تطبيق القرار الأممي 2216 لتعود اليمن إلى المسار السياسي الآمن.

مشاهدات يمنية

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انتهاكات 10 أيام للحوثيين: