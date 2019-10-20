كشف مصدر أوروبي لوكالة "فرانس برس"، أنّ "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك تشاورا هاتفيًّا"، موضحًا أنّ "جونسون أبلغه أنّه سيبعث إليه برسالة يطلب فيها بإرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ولفت إلى أنّ "في ضوء ذلك، سيباشر تاسك مشاورات مع القادة الأوروبيّين حول كيفيّة الردّ. قد يستغرق هذا الأمر بضعة أيام".
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: جونسون أبلغ تاسك أنه سيوجه إليه رسالة يطلب فيها إرجاء بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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