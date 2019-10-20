أ.ف.ب: جونسون أبلغ تاسك أنه سيوجه إليه رسالة يطلب فيها إرجاء بريكست

كشف مصدر أوروبي لوكالة "فرانس برس"، أنّ "رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ ورئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد تاسك​ تشاورا هاتفيًّا"، موضحًا أنّ "جونسون أبلغه أنّه سيبعث إليه برسالة يطلب فيها بإرجاء موعد خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ "​بريكست​".

ولفت إلى أنّ "في ضوء ذلك، سيباشر تاسك مشاورات مع القادة الأوروبيّين حول كيفيّة الردّ. قد يستغرق هذا الأمر بضعة أيام".