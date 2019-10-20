شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال لـ"مرتضى منصور": "عاوزك تظهر فى الإعلام بأسلوب هادئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد ، لمجلس النواب ، مداعبة بين الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار مرتضى منصور عضو البرلمان ، رئيس نادى الزمالك ، عندما منح رئيس البرلمان الكلمة لمترضى منصور قائلاً، : " لما بديك الكلمة بخاف عليك، أتمنى أن تكون عباراتك هى عبارات المترافع أمام المحاكم".

ووجه "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة حديثه لمرتضى منصور، : "عاوزك لما تظهر فى أى وسيلة إعلامية تظهر بنفس الأسلوب الهادئ الذى تكلمت به فى جلسة اليوم، وأن تبتعد عن الدائرة التى قد تُسقطك فى المحظور، لإنك مش مواطن عادى، أنت عضو مجلس نواب، يعنى جزء من السلطة".

Advertisements

وتابع رئيس البرلمان، : "وأنا فى أمريكا وفى فرنسا وفى صربيا، سألونى هتعمل ايه مع مرتضى منصور، لو وصلت لآخر دور الانعقاد بهذه اللغة الهادئة هخلى الأعضاء يكرموك، لإن كل ما بتتكلم بحط إيدى على قلبى".