شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة لدراستها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 4 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة، لمناقشتها ودراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد أن أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقاريرها بشأنها، أنها لا تخالف الدستور .

وتضمنت الاتفاقيات المحالة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/8/2019، أحيلت إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 19/8/2019، إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

كما أحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019/8/19، إلى لجنة الشئون الاقتصادية.

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وأحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ 14 مليون دولار امريكى وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24/7/2019، إلى لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنتى النقل والإسكان.