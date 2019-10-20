شكرا لقرائتكم خبر عن معارضة تركية تهاجم أردوغان بسبب عدوانه على سوريا : لماذا يموت هؤلاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت رئيسة مقاطعة إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض جنان قافتنجي أوغلو، العدوان التركي في شمال سوريا، واستهداف الحكومة التركية للمدافعين عن السلام من مواطنيها.

وعلقت قافتنجي أوغلو فى تصريحات لها عبر المنصات التركية المعارضة على العدوان الذي تشنه تركيا على الأراضي السورية قائلة: "لقد فقد 6 جنود حياتهم، كما لقى 21 مدنيًّا مصرعهم بسبب تلك العملية، أريد أن أسأل سؤالا: لماذا يموت هؤلاء؟ ينبغي طرح هذا السؤال وإيجاد الإجابة عليه، فمنذ اليوم الأول للعملية كيف تم إسكات ومعاقبة المدافعين عن السلام ومن قالوا إن الحرب لن تعود بفائدة على أحد؟ لماذا تم إعلان المدافعين عن السلام على أنهم خائنون للوطن؟"

Advertisements

وانتقدت قافتنجي أوغلو السياسة الخارجية التي تتبعها السلطة التركية الحاكمة قائلة: "بينما تتعامل السلطة بهذا القدر من البراجماتية في السياسة الخارجية، فإنها أيضًا تتخذ قرارات مفاجئة بدون التفكير في اتخاذ خطوة واحدة نحو الحفاظ على سياستها الداخلية".