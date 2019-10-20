"الأعلى للإعلام" ينظم مائدة مستديرة عن دور الإعلام فى تعزيز التربية الإيجابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، مائدة مستديرة عن دور الإعلام فى تعزيز التربية الإيجابية وإنهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 30 أكتوبر الجارى .

يأتى ذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وبحضور عدد من كبار الكتاب والصحفيين .

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وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التقى "بكتى استرنجل" المدير التنفيذى لليونيسيف فى مصر والشرق الأوسط، وناقش اللقاء مدونة السلوك المهنى للأطفال المصريين وتوسيع نطاق استخدام الإعلام فى تمكين الأطفال فى المجتمع، خاصة الأطفال الأقل حظًا "المحرومين" وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسستين والمساهمة فى تمكين الأطفال عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتوافق مع الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".