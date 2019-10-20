شكرا لقرائتكم خبر عن " الشؤون العربية بالنواب" : العدوان التركى على سوريا يخدم الجماعات الارهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

القى النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بياناً خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال ، بشأن العدوان الغاشم الذى شنته تركيا على الأراضي السورية، مشيراً الى أن هذا العدوان الغاشم هو تنفيذ من الرئيس التركي لأجندة الاخوان والجماعات الإرهابية

وقال رسلان، في كلمته إن الهجوم الهمجي والبربري الذي شنته القوات المسلحة التركية على الأراضي السورية يعيد البشرية إلى شريعة الغاب والذي يتنافى مع قواعد القانون والشرعية الدولية، ويمثل خطورة على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية، مشيراً إلي أنه يؤثر على مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.

وتابع رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن هذا العدوان يكشف حجم الأطماع التوسعية للرئيس التركي، وهو ما حذرت منه مصر كثيراً، لافتاً إلي أن الإرهاب الذي يتفشى في بعض الدول العربية هو نتاج دعم الرئيس التركي للإرهاب مما يفرض على المجتمع الدولي للتصدي له.

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وأثني رسلان ، علي دور القيادة السياسية المصرية ، موجها التحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وحسه الوطني والعروبي ، في تصديه للتصرفات غير الشرعية للرئيس التركي واعتداءاته على أراضي دولة عربية.

وفي كلمته أكد رسلان، متابعة لجنة الشئون العربية عن كثب الاعتداء التركي على شمال الأراضي السورية، مطالباً الحكومات العربية بإعادة النظر في علاقتها مع حكومة الرئيس التركي بما يحفظ الحقوق العربية ، لافتا الى أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الاعتداءات التركية على الشقيقة سوريا.