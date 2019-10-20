شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة أمام البرلمان: تم رصد موازنة كبيرة لتطوير مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا يولى ملف الشباب اهتماما كبيرا، كما يهتم بتطوير مراكز الشباب لتكون حاضنة للشباب. وأضاف وزير الشباب أن مشاركة الشباب فى استفتاء التعديلات الدستورية كانت فاعلة وكبيرة، بصورة أكبر من الانتخابات السابقة، كما أن الشباب نزلوا إلى الشارع دعما للقيادة السياسة عقب الدعوات المضادة الأخيرة، مما يؤكد وعيهم بما تقوم به الدولة والقيادة السياسية للاهتمام ببرامج الشباب

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل على 226 برنامج تفاعلى شارك فيه أكثر من 2 مليون شاب وفتاة، لافتا إلى أنه تم رصد موازنة كبيرة لتطوير مراكز الشباب، مؤكدا أن الأولوية الأولى لمراكز الشباب والأولوية الثانية للنوادي، وتم إسناد أعمال الصيانة والتشغيل إلى شركة المدن الرياضية.

وأوضح أن عدد مراكز الشباب اقترب من 5 آلاف مركز، لافتا إلى أن الوزراة تسعى فى إلى التوازن بين تشغيل جميع ماكز الشباب والنوادى المتوقفة وبين إنشاء المراكز الجديدة، مضيفا أنه يجب التفريق بين الإهمال في الإنشاء والإنشاء، مشيرا إلى أن هناك علاقة تفاعلية بين وزارة الشباب وأعضاء مجلس النواب، ونسعى إلى خدمة جميع النواب.

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وتحدث وزير الشباب عن استراتيجية الوزارة فى هذا الاتجاه، مؤكدا أنه يعمل على ما بداخل مراكز الشباب وليس المبانى فقط، وما يتم بمراكز الشباب من أنشطة، مشيرا إلى أن هناك مشروع ومسابقة إبداع مراكز الشباب وبجوائز كبيرة، لافتا إلى أن هذه المسابقة أفرزت مواهب كثيرة.

وأضاف أن الوزارة قامت بعمل مشروع تحت عنوان "كنوز مصرية" وهذا البرنامج للطلائع، كما قمنا بتوسيع العمل في مراكز العلوم والابتكار بمراكز الشباب وأندية الفتاة والمرآة والحرف اليدوية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية والسكان وبدأنا ب100 مركز شباب ونستهدف 600 مركز شباب ونادي.