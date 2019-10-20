اعرف سر وصول فيديوهات "الهايف" عبد الله "بولو" للمليون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشيخ عبد الله غير الشريف، أو كما نطلق عليه "عبد الله بولو" لتفاخره دائما بالظهور بالماركات العالمية على شاشات اليويتوب، انكشف كذبه وتضليله بنفسه خلال فيديوهاته الماضية.
فى هذه الحلقة، نكشف هنا لماذا تحصد فيديوهاته دائما رقم المليون مشاهدة، وكيف يقوم بتضليل الرأي العام بهذه الطريقة.
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