شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بتنسيقة الأحزاب: الحوار ضرورة للتحرك بخطوات جادة فى طريق الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، إن التنسيقية منصة مهمة لنقل الأفكار المختلفة، بمنتهى الوضوح، رغم وجود الاختلاف مع النظام وتأييد بعض السياسات.

وأضافت صابر ، أن "المصرى الديمقراطي الاجتماعى" حزب معارض وكان ضد التعديلات الدستورية، وأعلن ذلك فى جميع المنصات الرسمية، مستطردة :"طوال الوقت نحاول عرض آرائنا ونقل رأى المواطنين الذين نمثلهم، وهناك مساحات كبيرة للتحرك للأمام والافضل من خلال الحوار، وعلى الإعلام دور فى إظهار المعارضة الجادة والمتقدمة".

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وشددت عضو تنسيقية شباب الأحزاب ،على ضرورة وجود الرأى المؤيد والرأى المعارض دون المساس بالسلامة الشخصية، مضيفة: " الكلمة عمرها ما تهد بلد، والصمت هو الأسوأ.. وكل ما نتكلم كلما تحركت البلد للأفضل".

وأوضحت أميرة صابر، لا بد من الحوار للتحرك بخطوات جادة فى طريق الإصلاح من خلال القنوات الشرعية، مضيفة:" الشارع فقد بشكل كبير الاهتمام بالسياسة، والمواطن مهموم بقضايا كثيرة، رغم تأثير السياسة على جوانب كبيرة فى حياة الناس ".