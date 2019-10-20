شكرا لقرائتكم خبر عن عضو التنسيقية عن "مستقبل وطن": نسعى لدولة ديمقراطية حديثة ذات سيادة وطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد صبرى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب مستقبل وطن، دعم خارطة الطريق وخطوات القيادة السياسية والدولة المصرية فى الوقوف كدولة مؤسسات، لتكون المنصة والسبيل لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

وأضاف صبرى، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، : "نعتبر الحزب حزب موالاة، ونسعى لدولة ديمقراطية حديثة ذات سيادة وطنية وخلق قنوات شرعية للشباب لممارسة العمل السياسى، ومن هناك جاءت فكرة مستقبل وطن".

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب مستقبل وطن، أن تنسيقية شباب الأحزاب تمتلك تنوع ما بين معارض ومؤيد ووجهات نظر مختلفة وهناك أفكار كثيرة يتم عرضها بينها فكرة الديموقراطية وإعلاء مكانة الحوار وتمكين المرأة، وكل حزب يطرح رؤيته فى كيفية تطبيق الديمقراطية والرؤية المتكاملة لبناء الدولة من خلال وجود المؤسسات.

وذكر صبرى، أن حزب مستقبل وطن يضم 300 ألف عضو و370 مقرا على مستوى الجمهورية وتشكيلات مركزية لـ51 أمانة، وكل فترة يتم تحديث الأعضاء الموجودين.