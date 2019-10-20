إصابة طالبة سقطت من الدور الأول في معهد أزهري ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيبت طالبة اليوم الأحد، إثر سقوطها من شرفة الدور الأول، داخل معهد أزهري في مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، ونقلت إلى المستشفى المركزي.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي بوصول "هاجر م." 12 سنة، طالبة في معهد بدهل الأزهري الإعدادي، مصابة بجروح وكدمات متفرقة واشتباه كسر في القدمين، إثر سقوطها من شرفة الطابق الأول العلوي.

وأجريت لها الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.