الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان ,وكريدي أجريكول وقناة السويس والبركة عند 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

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وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي، عند 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية، عند 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.