محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.
واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان ,وكريدي أجريكول وقناة السويس والبركة عند 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي، عند 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية، عند 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.