مليشيا الحوثي تمنع الفريق الأممي من مغادرة مقره لاستكمال عمله في الحديدة

منعت ميليشيا الحوثى الانقلابية، فريق الأمم المتحدة، برئاسة الجنرال الهندى أبهيجيت جوها، اليوم الأحد، من مغادرة مقرهم فى السفينة الراسية فى البحر ، ومنعتهم من التحرك، والوصول إلى نقطة الالتقاء لاستكمال تنفيذ نشر ضباط الارتباط على خطوط التماس شرق مدينة "الحديدة" غربي اليمن.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة - في بيان مقتضب، بثته قناة "العربية" الإخبارية - إن مليشيا

الحوثي منعت الفريق الأممي من التحرك لنقطة الالتقاء لتنفيذ "الاتفاق المجدول " لنشر ضباط الارتباط في مناطق التماس ، مشيرا إلى عودة الجنرال الهندي أبهيجيت جوها والفريق الأممي إلى ظهر السفينة بعد منع الميليشيات الحوثية تحركهم لنقطة الالتقاء.



ومن جانبه .. قال عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، العميد

صادق دويد، إن ما أقدمت عليه المليشيا الحوثية وتواجد مسلحيها أمام السفينة الأممية ، ومنع الفريق من الحضور في نقطة الالتقاء المحددة كما هو متفق عليه، يؤكد سلوكهم المغاير للسلام ونواياهم "الشيطانية" المستمرة في نقض الاتفاقات - حسب تعبيره.



يذكر أنه كان مقررا نشر نقطة المراقبة الثانية، اليوم /الأحد / في مدينة "الصالح" ، ونشر النقطة الثالثة غدا /الاثنين / في منطقة "كيلو 16 " شرقي المدينة، ونشر النقطة الرابعة في منطقة "المنظر " جنوبي المدينة.