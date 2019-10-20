رئيس الوزراء الأردني يبحث مع نظيرته النرويجية التطورات على الساحتين السورية والفلسطينية

بحث رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزاز، لدى لقائه اليوم الأحد رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبيرج - التي تزور الأردن حاليًّا - ، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الرزاز - خلال اللقاء - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، التي بثت النبأ - حرص (عمان) على تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث مضى خمسون عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.



كما تم بحث الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية،

والجهود الداعمة لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، حيث أكد رئيس الوزراء الأردني موقف ( عمان) الداعم والمتمسك بحل القضية الفلسطينية ، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وفيما يتصل بالأزمة السورية، تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل

Advertisements

سياسي لها يحفظ وحدة سوريا ، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.



ومن جانبها ، أكدت رئيسة وزراء النرويج ، أهمية زيارتها للأردن في ظل الجهود المشتركة بين البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات في مختلف المجالات وحرص بلادها على إدامة وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأردن إزاء مختلف القضايا، لافتةً إلى الجهود التي تقوم بها النرويج لدعم الأردن وقدراته في التعامل مع التحديات المختلفة، وفي مقدمتها أزمة اللجوء السوري.



وأشارت إلى استعداد بلادها لتقديم الدعم للأردن في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكينه من تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.