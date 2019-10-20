القوات الأمريكية تنقل زوجات "الدواعش" من داخل مخيم الهول شرق الحسكة

أوردت وكالة "سانا" السورية، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية تنقل نساء من زوجات عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من داخل مخيم الهول شرق مدينة الحسكة.
وأشار مراسل الوكالة الرسمية في المدينة إلى أن عملية النقل تتزامن مع
وفي سياق متصل، أفادت الوكالة، بناء على مصادر محلية، بأن القوات الأمريكية "نقلت 230 إرهابيا أجنبيا" من تنظيم "داعش" كانوا معتقلين لديها في سجن ببلدة المالكية إلى الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، في حين نقلت، على متن حوامة عسكرية، 5 من معتقلات التنظيم من قرية العدنانية بريف المالكية إلى العراق.
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