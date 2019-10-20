الحريري يدعو لجلسة حكومية غدًا لإقرار ورقة الإصلاح الاقتصادي

قالت مصادر وزارية في لبنان لقناة روسيا اليوم، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة سعد الحريري بصدد الدعوة إلى جلسة حكومية يوم الاثنين 21 أكتوبر لإقرار ورقة الإصلاح الاقتصادي.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طرح ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 إجراء للخروج من أزمة الاحتجاجات التي تشهدها لبنان منذ الخميس.

وشملت هذه الإجراءات خطوات، بينها إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف

والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.

وجاء ضمن بنود الورقة أن تكون موازنة عام 2020 بلا عجز.

وشملت الورقة أيضا الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز، فضلا عن خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المائة، وإلغاء جميع صناديق "المهجرين" و"الجنوب" و"الإنماء والإعمار".

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وتراجع الحريري عن عدد من الإجراءات التي أعلنها في وقت سابق، حيث ألغى كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف

والخدمات العامة، وكذلك كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب.

وفي ما يلي بنود ورقة الحريري التي نشرتها وسائل الإعلام اللبناينة:

خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المائة.

إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار).

وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية.

خفض رواتب جميع المديرين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة.

وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة.

وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25 في المائة.

أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير الموافقة على 200 ألف سنويا والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.

إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها.

إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.

وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز

رواتب الوزراء.تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية.دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محليا.مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها.يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار.تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر.إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام.إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد.إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب.إعادة العمل بالقروض السكنية.قرار حاسم بأن تكون موازنة عام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات.زيادة الضريبة على أرباح المصارف.اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريبا جدا.قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.

وبدأت المظاهرات ليل الخميس بعد ساعات من فرض الحكومة رسما بقيمة 20 سنتا، سرعان ما تراجعت عنه، على المحادثات على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة "واتس اب"، بين ضرائب أخرى تدرس فرضها تباعا.

ويطالب المتظاهرون بعزل كافة الطبقة السياسية التي باتت تحت ضغط الشارع بحاجة إلى إيجاد حلول سريعة.

جدير بالذكر أن الحريري منح يوم الجمعة شركاءه في الحكومة، مهلة 72 ساعة حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار.