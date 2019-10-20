وزير الإعلام السعودي يستقبل سفيري الهند وأفغانستان

استقبل وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، تركى بن عبدالله الشبانة، في مكتبه بالرياض، اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد.

وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية،

جرى خلال الاستقبال استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ما يخص آفاق التعاون في المجالات الإعلامية.

كما استقبل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بالرياض اليوم سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.

كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك في المجال الإعلامي