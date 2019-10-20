قصف متبادل بين الهند وباكستان في كشمير يوقع قتلى من الجانبين

تبادلت الهند وباكستان اتهامات بقصف عابر للحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما، فيما يعد أحد أكثر الأيام دموية منذ إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في الإقليم، في شهر أغسطس الماضي.

وأعلنت الهند اليوم الأحد أن جنديين

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ومدنيا راحوا ضحية قصف مكثف من الأراضي الباكستانية، فيما حمل الجيش الباكستاني نيودلهي المسؤولية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القصف الهندي أودى بأرواح عسكري وثلاثة مدنيين باكستانيين.

وتأتي هذه التطورات على خلفية التوتر الذي يسود المنطقة منذ أوائل أغسطس الماضي، بعد أن قررت نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الذي كان كشمير يتمتع به منذ انضمامه إلى الدولة الهندية عام 1947، وفرض إجراءات أمنية صارمة على الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.