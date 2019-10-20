قصف متبادل بين الهند وباكستان في كشمير يوقع قتلى من الجانبين

تبادلت الهند وباكستان اتهامات بقصف عابر للحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما، فيما يعد أحد أكثر الأيام دموية منذ إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في الإقليم، في شهر أغسطس الماضي.
وأعلنت الهند اليوم الأحد أن جنديين
وتأتي هذه التطورات على خلفية التوتر الذي يسود المنطقة منذ أوائل أغسطس الماضي، بعد أن قررت نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الذي كان كشمير يتمتع به منذ انضمامه إلى الدولة الهندية عام 1947، وفرض إجراءات أمنية صارمة على الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
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