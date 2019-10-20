أكدت وزارة الدفاع التركية انسحاب عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" من مدينة رأس العين، مشيرة إلى أن الانسحاب جرى دون أي عرقلة، فيما نشرت صورا قالت إنها تظهر عملية خروجهم. مدينة رأس العين، مشيرة إلى أن الانسحاب جرى دون أي عرقلة، فيما نشرت صورا قالت إنها تظهر عملية خروجهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية تؤكد انسحاب المقاتلين الأكراد من رأس العين وتنشر صورا لخروجهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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