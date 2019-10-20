الكونغو: مصرع 20 شخصًا في حادث طريق غربي البلاد

لقى نحو 20 شخصًا مصرعهم في حادث على الطريق بين مدينتي كينشاسا - ماتادي غربي الكونغو الديمقراطية.



وقال "ديدييه نسيمبا" نائب مدير إقليم (مبانزا نجونجو) - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأحد: "إن الحادث وقع في إقليم (مبانزا

نجونجو )، حيث كانت الحافلة قادمة من قرية (لوفو) ومتوجهة إلى مدينة (كينشاسا)، واشتعلت بها النيران بعد أن فقد السائق السيطرة عليها؛ نتيجة لتعطل الفرامل".



وأضاف "نسيمبا": "أنه تم انتشال

جثث محترقة، ونقل بعض الجرحى إلى مستشفى (نسونا نكوكو)، حيث أن السلطات الكونغولية لم تعلن بعد عن عدد المسافرين الذي كانوا على متن هذه الحافلة.



يُذكر أن إقليم (مبانزا نجونجو) يقع على بعد نحو 150 كيلومترا غرب العاصمة (كينشاسا) على الطريق الوطني رقم (1) والذي يحدث به العديد من الحوادث المميتة.

