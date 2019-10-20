وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كابول لتقييم الخطوات المقبلة

وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأفغانية كابول، بهدف تقييم الخطوات المقبلة للجيش الأمريكي في أفغانستان.
آلاف و600 جندي دون الإضرار بجهود مكافحة الإرهاب ضد تنظيمي (داعش) و(القاعدة) الإرهابيين، إلا أنه أكد أن أي انسحاب سيكون في إطار اتفاق السلام مع (طالبان).
وأعرب إسبر، في تصريح اليوم نقلته شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، عن اعتقاده أنه يمكن تخفيض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 8
فيما تستمر الهجمات العنيفة من قبل الجماعة إلى جانب (داعش)، ما عرقل تنفيذ تعهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي من أفغانستان.
ولا تزال محادثات السلام مع (طالبان) متوقفة،
يشار إلى أن أمريكا لديها قرابة 14 ألف جندي في أفغانستان في إطار التحالف الذي تقوده لتدريب وتقديم المشورة للقوات الأفغانية والقيام بعمليات مكافحة الإرهاب ضد المتمردين.
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