وزير الدفاع الأميركي: نقل ألف جندي من سوريا إلى العراق

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إن من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم داعش و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".

وقال إسبر للصحفيين وهو في طريقه للشرق الأوسط إن " الانسحاب الأميركي ماض على قدم وساق من شمال شرق سوريا.. إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياماً". وأضاف إن "الخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق ".

وقال إن عددها يبلغ نحو ألف فرد.

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