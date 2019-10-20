قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إن من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم داعش و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".
وقال إسبر للصحفيين وهو في طريقه للشرق الأوسط إن " الانسحاب الأميركي ماض على قدم وساق من شمال شرق سوريا.. إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياماً". وأضاف إن "الخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق ".
وقال إن عددها يبلغ نحو ألف فرد.
اقرأ أيضاً...ترامب: أردوغان اعترف بخرق وقف إطلاق النار في سوريا
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي: نقل ألف جندي من سوريا إلى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.