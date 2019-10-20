الإمارات تفرج عن مئات الملايين من الأرصدة الإيرانية

أعلن عضو مجلس الشورى الإيراني أكبر تركي الأحد، أن العلاقات مع دولة الإمارات في مجال العملة الأجنبية "تحسنت بحيث أفرجت عن 700 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية لديها".



ونقلت وكالة أنباء فارس عن تركي قوله إن "الإمارات ابتعدت عن المحور السعودي الأميركي وقامت بتحسين العلاقات مع إيران، وأفرجت عن 700 مليون دولار من أرصدة إيران".



وأشار البرلماني الإيراني إلى أنه "تم استئناف عمل الصيارفة الإيرانيين في إمارة دبي".



ولفت إلى أن "الإمارات تعتبر نفسها سويسرا الشرق الأوسط، غير أن قطاعات التجارة والمصرفية والطاقة والطيران بهذا البلد مرتبطة بقطاع الأمن، وأدركت أن الغربيين والسعوديين ليس بإمكانهم توفير الأمن لها".





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