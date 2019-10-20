كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سانا": قوات الاحتلال الأمريكي تدمر قاعدة القليب بمنطقة تل بيدر السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" في الحسكة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الأمريكي تدمر قاعدة القليب غير الشرعية، التي كانت تحتوي مدرجا لطائرات النقل العسكري والحوامات في منطقة تل بيدر.

وصرح المراسل، أن قوات الاحتلال الأمريكية تتحضر لإخلاء قاعدتها غير الشرعية بجانب سد السابع من نيسان في ريف الحسكة.

كما قال مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، اليوم، إنه من المتوقع انتقال كل القوات، التي تنسحب من شمال سوريا، والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق، لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي وللمساعدة في الدفاع عن العراق.

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، مساء يوم أمس السبت، أن القوات الأمريكية دمرت الرادار التابع لها في قاعدة جبل عبد العزيز بريف الحسكة الغربي قبل انسحابها.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن القوات الأمريكية قامت أيضا بتفخيخ مقراتها وتدميرها في قرية "قصرك" على طريق "تل تمر" - القامشلي تمهيدا لإخلائها.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأمريكية تركت قواعدها في قرية دادات في منبج، شمال شرقي سوريا، وتحركت باتجاه الحدود العراقية.

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وأنشأت القوات الأمريكية على امتداد الشمال السوري ثلاث قواعد عسكرية أحدها قرب منطقة المطاحن عند مدخل المدينة، والثانية جنوب قرية عون الدادات قرب الخط الفاصل بين قسد وفصائل درع الفرات المدعومة تركيا، والثالثة قرب جامعة الاتحاد عند برج السيرياتيل غرب المدينة.