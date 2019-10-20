كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انسحاب كافة عناصر "قسد" من مدينة رأس العين السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مراسل في بلدة الحسكة السورية، اليوم الأحد، أن كافة عناصر تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، انسحبت من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا شمالي المحافظة، بعد خروج قافلة عسكرية للتنظيم من المدينة باتجاه مدينة الحسكة.

وأشار المراسل، إلى أن جميع أحياء مدينة "رأس العين" أصبحت تحت سيطرة القوات التركية ومسلحي الميلشيات "التركمانية" الموالية له بعد إخلائها من قبل مسلحي الميلشيات "الكردية".

وأضاف المراسل، إن "تنظيم قسد استطاع إخراج جميع جرحاه وجثث عناصره من مشفى مدينة رأس العين باتجاه مشافي القامشلي بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".