كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية الليبية تعلن إنقاذ 89 مهاجرا غير شرعي قرب سواحل مدينة الخمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت البحرية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، اليوم الأحد، أنه تم إنقاذ 89 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي بالقرب من سواحل مدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس.

وقال العميد أيوب قاسم، الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية التابع لحكومة الوفاق في طرابلس، فس تصريح أصدر اليوم، إنه "بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل، صباح يوم أمس السبت، حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية أبحر الزورق فزان التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل/ طرابلس، في مهمة بحث وإنقاذ تم خلالها إنقاذ حياة 89 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 75 شمال شرق الخمس"، موضحا أن من بين المهاجرين 16 سيدة، وطفلين".

وتابع الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية، "المهاجرون غير الشرعيين ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة"، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية في مركز إيواء طريق السكة بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية لهم".

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وحيا الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية، جهود جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وأمن السواحل التابعين لوزارة الداخلية في عملية المساعدة والتعاون في إنزال وتسليم واستلام المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك جهود القائمين على ميناء طرابلس البحري وتعاونهم مع نقطة حرس السواحل الموجود بالميناء ومع القوات البحرية بشكل عام.

وتعتبر ليبيا، محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات يأتون عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير قانونية، وتعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة غير الشرعية نقصا كبيرا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

وتتباين رؤى دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة منذ الارتفاع المفاجئ في عدد الوافدين من منطقة البحر المتوسط عام 2015، وهو الأمر، الذي أدى إلى زيادة الخدمات الاجتماعية والأمنية وحشد التأييد للجماعات اليمينية المتطرفة والقومية والشعبوية.