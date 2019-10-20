كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحون يقمعون المتظاهرين في جنوب لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انحرفت الحركات الشعبية في مدينة صور بجنوب لبنان، حيث واجه العشرات من المسلحين، الذين ينتمون إلى "حركة أمل" المتظاهرين من خلال توجيه البنادق إليهم وإطلاق النار في بعض الأحيان لتفريق التجمعات.

ونُشرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر عددًا من مسلحي أمل المشتبه بهم يهاجمون المتظاهرين داخل أحياء صور والنبطية، وهو ما اعترفت به المجموعة ضمنيًا، من خلال التأكيد على رفضها للمظاهر المسلحة في الشوارع وإعلانها أنها "تجري تحقيقًا لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة".

وطالبت الحركة أيضا الأجهزة الأمنية إلى "ممارسة دورها في حماية المواطنين، بما في ذلك المتظاهرين".

وبالإضافة إلى ذلك، قال مصدر مقرب من أمل الشرق الأوسط، إن الهجمات المسلحة ضد مظاهرة سلمية "ليست نتيجة لقرار قيادة أمل ولكن عن طريق محرك الشخصي لهؤلاء المسلحين".

ويرأس "حركة أمل" رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "نحن نحترم حق التظاهر والتعبير عن الرأي في كل لبنان، ولكن الناس فوجئوا بعناصر مدسوسة في قلب المظاهرة، التي بدأت في إهانة حركة أمل ورموزها، (بيري، زوجته رندة، والنواب والوزراء)، وهاجموا الممتلكات الخاصة".

واتهم مصدر سياسي شيعي، معارض لحزب الله وحركة أمل، أعضاء الحركة بإحراق بيت صور المملوك لرندا بيري لتبرير القمع والاعتداء على المتظاهرين.

وقال المصدر لـ "الشرق الأوسط": "أن أمل وحزب الله سيحاولان منع المظاهرات بأي ثمن في مناطق نفوذهم، مشيرًا إلى أنهم "يخشون جرأة الناس بعد كسر حاجز الخوف واقتحام مقر الحزب والحركة".

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واجتاحت لبنان احتجاجات على مستوى البلاد ضد النخبة الحاكمة بسبب اقتراحاتها بفرض ضرائب جديدة، وكذلك ضد فسادهم المتصور، ولقد طالبوا بتغيير جذري في النظام، فخصوا الرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء سعد الحريري.

