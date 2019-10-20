كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: قمنا بتأمين النفط في سوريا وسنعيد القوات إلى أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نوه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى أن جنود قوات بلاده لا يتواجدون في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار بسوريا، مضيفا أن النفط "قد تم تأمينه".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "جنود بلاده سيعودون إلى أرض الوطن"، وكان ترامب قد أكد على أن تنظيم "داعش" الإرهابي تحت السيطرة.

وأوضح الرئيس الأمريكي، خلال مراسم افتتاح مصنع في تكساس: "تنظيم داعش الإرهابي تحت السيطرة، ونواصل اعتقال المزيد"، مشيرا إلى تحقيق صفقة مع تركيا بشأن العملية العسكرية، وشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والزعماء الأكراد على تعاونهم للالتزام بوقف إطلاق النار.

الهجوم التركي على سوريا Advertisements وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا، لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية. وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".

الاتفاق الأمريكي التركي

وقد وافقت تركيا، يوم الخميس الماضي، على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة الرئيس الأمريكي ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.