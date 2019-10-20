كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير بريطاني: تزايد الاستعدادات للبريكست بدون صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الوزير البريطاني المسؤول عن استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إنه "جاري تحفيز" خطط الطوارئ للتغلب على الاضطرابات المتوقعة إذا تعطلت البلاد عن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انفصال.

وقال مايكل جوف لـ Sky News "أننا نستعد لضمان أنه، إذا لم يتم منح أي تمديد، سنكون فعلنا كل شيء ممكن من أجل الاستعداد للمغادرة دون صفقة".

وتأتي تصريحاته يوم الأحد بعد أن طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على مضض تمديد مغادرة بريطانيا المقررة في 31 أكتوبر من الاتحاد الأوروبي.

يمكن تصميم خطوة جوف للضغط على المشرعين البريطانيين لدعم صفقة جونسون للبريكست.

حذرت حكومة المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام من أنه في أسوأ السيناريوهات، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات بما في ذلك الاختناقات المرورية الطويلة في الموانئ ونقص الغذاء والأدوية ومشاكل للمسافرين.

يقول رئيس وزراء فنلندا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، "من المنطقي إتاحة مزيد من الوقت" للندن للتعامل مع اتفاق البريكست عن طريق التفاوض لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أرسل جونسون رسالة غير موقعة إلى الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من يوم السبت مطالبًا فيها بتأجيل مغادرة بريطانيا الوشيكة في 31 أكتوبر، كما هو مطلوب بموجب القانون البريطاني، إلى 31 يناير 2020. لكنه اتبع ذلك برسالة موقعة تشير إلى أنه لا يؤيد تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي يقول إنه سيكون ضد مصالح المواطنين الأوروبيين والبريطانيين وكذلك الشركات.

صرح رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رين يوم الأحد بأن "فنلندا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تعلق أهمية كبيرة على الموافقة على اتفاقية المغادرة التي تم التفاوض عليها مع بريطانيا".

وقال رين إن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، سيتحدث مع زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين حول طلب بريطانيا تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أكد المتحدث باسم حزب العمال البريطاني المعارض في الاتحاد الأوروبي على دعم حزبه للاستفتاء الثاني على صفقة الطلاق البريطانية مع الاتحاد الأوروبي.

قال كير ستارمر لبي بي سي يوم الأحد "مهما كانت الصفقة، يجب أن تخضع للاستفتاء".

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وتأتي تصريحاته بعد يوم من إجبار البرلمان رئيس الوزراء بوريس جونسون على السعي لتمديد مهلة 31 أكتوبر لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بعد تأجيل التصويت يوم السبت على صفقة جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي وافق عليها مع زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.

يقول ستارمر إن ما يسعى إليه حزب العمل الآن هو أن "تبقي هذه الصفقة على وجه الخصوص وأي صفقة يتم طرحها في استفتاء".

تظاهر مئات الآلاف من الناس عبر لندن يوم السبت للمطالبة بـ "تصويت الشعب" على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

التقى كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، ميشيل بارنييه، مع سفراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة عواقب الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يطلب فيها تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعندما سئل بارنييه يوم الأحد بعد الاجتماع في بروكسل عما إذا كان قادة الاتحاد الأوروبي سيكونون منفتحين على منح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال بارنييه للتو إن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك سيجري مشاورات "في الأيام المقبلة".

و اضاف بارنييه إنه كان "اجتماعًا قصيرًا وطبيعيًا للغاية" من أجل "إطلاق الخطوات المقبلة لتصديق الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية".

ويريد جونسون بشدة أن تغادر بريطانيا الكتلة في 31 أكتوبر، لكن المشرعين البريطانيين لم يصوتوا بعد على خطته بشأن البريكست الجديدة.

يدعو وزير ألماني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى البحث عن حل شامل للأزمات في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويقول إنه لن يواجه مشكلة مع تأخير مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي لبضعة أسابيع.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الأحد عن وزير الاقتصاد بيتر التماير، عضو حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قوله لصحيفة "بيلد" "لا يزال الحل الجيد والمنظم ممكنًا إذا تواصل بوريس جونسون مع البرلمان وسعى إلى حل متعدد الأحزاب".

يقول إن استمرار لعبة "بوكر القوة" السياسية في بريطانيا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعرض الوظائف والازدهار للخطر، و"إذا كان التمديد ضروريًا لبضعة أسابيع، فلن أواجه مشكلة في ذلك".

لم يستجب الاتحاد الأوروبي حتى الآن لطلب جونسون لتمديد الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق في 31 أكتوبر لمغادرة بريطانيا الكتلة.

