كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب العمال البريطاني يدعم التصويت الثاني علي البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم حزب العمال البريطاني المعارض في الاتحاد الأوروبي على دعم حزبه للاستفتاء الثاني على صفقة الانفصال البريطانية مع الاتحاد الأوروبي.

قال كير ستارمر لبي بي سي يوم الأحد "مهما كانت الصفقة، يجب أن تخضع للاستفتاء".

وتأتي تصريحاته بعد يوم من إجبار البرلمان رئيس الوزراء بوريس جونسون على السعي لتمديد مهلة 31 أكتوبر لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بعد تأجيل التصويت يوم السبت على صفقة جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي وافق عليها مع زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.

يقول ستارمر إن ما يسعى إليه حزب العمل الآن هو أن "تبقي هذه الصفقة على وجه الخصوص وأي صفقة يتم طرحها في استفتاء".

تظاهر مئات الآلاف من الناس عبر لندن يوم السبت للمطالبة بـ "تصويت الشعب" على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

التقى كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، ميشيل بارنييه، مع سفراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة عواقب الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يطلب فيها تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعندما سئل بارنييه يوم الأحد بعد الاجتماع في بروكسل عما إذا كان قادة الاتحاد الأوروبي سيكونون منفتحين على منح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال بارنييه للتو إن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك سيجري مشاورات "في الأيام المقبلة".

و اضاف بارنييه إنه كان "اجتماعًا قصيرًا وطبيعيًا للغاية" من أجل "إطلاق الخطوات المقبلة لتصديق الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية".

ويريد جونسون بشدة أن تغادر بريطانيا الكتلة في 31 أكتوبر، لكن المشرعين البريطانيين لم يصوتوا بعد على خطته بشأن البريكست الجديدة.