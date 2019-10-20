كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب العمال البريطاني يدعم التصويت الثاني علي البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال كير ستارمر لبي بي سي يوم الأحد "مهما كانت الصفقة، يجب أن تخضع للاستفتاء".
وتأتي تصريحاته بعد يوم من إجبار البرلمان رئيس الوزراء بوريس جونسون على السعي لتمديد مهلة 31 أكتوبر لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بعد تأجيل التصويت يوم السبت على صفقة جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي وافق عليها مع زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.
يقول ستارمر إن ما يسعى إليه حزب العمل الآن هو أن "تبقي هذه الصفقة على وجه الخصوص وأي صفقة يتم طرحها في استفتاء".
تظاهر مئات الآلاف من الناس عبر لندن يوم السبت للمطالبة بـ "تصويت الشعب" على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
التقى كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، ميشيل بارنييه، مع سفراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة عواقب الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يطلب فيها تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعندما سئل بارنييه يوم الأحد بعد الاجتماع في بروكسل عما إذا كان قادة الاتحاد الأوروبي سيكونون منفتحين على منح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال بارنييه للتو إن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك سيجري مشاورات "في الأيام المقبلة".
و اضاف بارنييه إنه كان "اجتماعًا قصيرًا وطبيعيًا للغاية" من أجل "إطلاق الخطوات المقبلة لتصديق الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية".
ويريد جونسون بشدة أن تغادر بريطانيا الكتلة في 31 أكتوبر، لكن المشرعين البريطانيين لم يصوتوا بعد على خطته بشأن البريكست الجديدة.
يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحديا قانونيا من المعارضين بشأن خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بعث جونسون برسالة غير موقعة إلى الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من يوم السبت طالب فيها بتأخير مغادرة بريطانيا الوشيكة للكتلة، وفقًا لما يقتضيه القانون. لكنه تبع ذلك برسالة موقعة تشير إلى أنه لا يحبذ تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لم يستجب مسؤولو الاتحاد الأوروبي للطلب ويقولون إن المشاورات جارية. قد لا يتم منح الرفض الرسمي أو التمديد من قبل الكتلة حتى ينتهي الموعد النهائي لبريكسيت لبضعة أيام فقط، لكن تشير معظم الدلائل إلى أن الاتحاد الأوروبي يفضل التمديد لمغادرة المملكة المتحدة المفاجئة للكتلة دون التوصل إلى اتفاق.
يشعر المعارضون أن إرسال الرسالة الثانية قد تم لإحباط البرلمان، الذي لم يوافق على خطة البريكست ولكنه يريد تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
تدرس المحكمة في اسكتلندا الأمر بالفعل، وقد ينتهي الأمر بقرار المحكمة البريطانية العليا، التي قضت في سبتمبر بأن جونسون تصرف بشكل غير قانوني عندما علق البرلمان لمدة خمسة أسابيع مع اقتراب الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي.
قالت المشرعة في الحزب الوطني الاسكتلندي جوانا شيري إن المعركة القانونية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تستأنف الاثنين لمعرفة ما إذا كان رئيس الوزراء قد انتهك القانون والوعود التي قدمها للمحكمة.
يمضي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قدما في محاولة للفوز بدعم البرلمان لصفقته الجديدة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى في الوقت الذي يفكر فيه الاتحاد الأوروبي في طلبه الدؤوب بتمديد الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
كان جونسون مصممًا على إخراج البلاد من الكتلة التي تضم 28 دولة في 31 أكتوبر، لكن يحاول المشرعين تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، والتي يقول الاقتصاديون إنها ستلحق أضرارا باقتصاد المملكة المتحدة.
يدعو وزير ألماني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى البحث عن حل شامل للأزمات في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويقول إنه لن يواجه مشكلة مع تأخير مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي لبضعة أسابيع.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الأحد عن وزير الاقتصاد بيتر التماير، عضو حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قوله لصحيفة "بيلد" "لا يزال الحل الجيد والمنظم ممكنًا إذا تواصل بوريس جونسون مع البرلمان وسعى إلى حل متعدد الأحزاب".
يقول إن استمرار لعبة "بوكر القوة" السياسية في بريطانيا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعرض الوظائف والازدهار للخطر، و"إذا كان التمديد ضروريًا لبضعة أسابيع، فلن أواجه مشكلة في ذلك".
لم يستجب الاتحاد الأوروبي حتى الآن لطلب جونسون لتمديد الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق في 31 أكتوبر لمغادرة بريطانيا الكتلة.