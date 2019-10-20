كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير ألماني يحث جونسون على حل أزمة البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى البحث عن حل شامل للأزمات في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويقول إنه لن يواجه مشكلة مع تأخير مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي لبضعة أسابيع.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الأحد عن الوزير، عضو حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قوله لصحيفة "بيلد" "لا يزال الحل الجيد والمنظم ممكنًا إذا تواصل بوريس جونسون مع البرلمان وسعى إلى حل متعدد الأحزاب".

وقال إن استمرار لعبة "بوكر القوة" السياسية في بريطانيا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعرض الوظائف والازدهار للخطر، و"إذا كان التمديد ضروريًا لبضعة أسابيع، فلن أواجه مشكلة في ذلك".

لم يستجب الاتحاد الأوروبي حتى الآن لطلب جونسون لتمديد الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق في 31 أكتوبر لمغادرة بريطانيا الكتلة.



يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحديا قانونيا من المعارضين بشأن خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحديا قانونيا من المعارضين بشأن خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بعث جونسون برسالة غير موقعة إلى الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من يوم السبت طالب فيها بتأخير مغادرة بريطانيا الوشيكة للكتلة، وفقًا لما يقتضيه القانون. لكنه تبع ذلك برسالة موقعة تشير إلى أنه لا يحبذ تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. Advertisements لم يستجب مسؤولو الاتحاد الأوروبي للطلب ويقولون إن المشاورات جارية. قد لا يتم منح الرفض الرسمي أو التمديد من قبل الكتلة حتى ينتهي الموعد النهائي لبريكسيت لبضعة أيام فقط، لكن تشير معظم الدلائل إلى أن الاتحاد الأوروبي يفضل التمديد لمغادرة المملكة المتحدة المفاجئة للكتلة دون التوصل إلى اتفاق. يشعر المعارضون أن إرسال الرسالة الثانية قد تم لإحباط البرلمان، الذي لم يوافق على خطة البريكست ولكنه يريد تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.