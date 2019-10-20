بعد تأهل “الأسود” لـ”الشان”.. 6 منتخبات خطفت بطاقة العبور و8 تتبارى اليوم على البطاقات المتبقية

ضمن المنتخب المغربي لكرة القدم، أمس السبت، تأهله لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع إقامتها العام المقبل في إثيوبيا، وذلك بعد فوزه على منتخب الجزائر بثلاثية.

يوم أمس السبت، ضمنت 5 منتخبات أخرى، وصولها للنهائيات، بعد أن أقيمت مبريات إياب الدور الحاسم المؤهل لـ”الشان”، ويتعلق الأمر بكل من أوغندا، التي فازت على بوروندي بلاثية، زامبيا، على حساب سواتيني، بالرغم من تعادلها إيجابا بهدفين لمثلهما.

كما تأهل أيضا لهذا الدور، منتخب رواندا، بالرغم من تعادله بميدانه، بهدف لمثله أمام إيثوبيا، مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

التأهل، كان ايضا من نصيب منتخب طوغو، الذي خلق المفاجأة، وأزاح منتخب نيجيريا، وصيف بطل النسخة الماضية، بالرغم من هزيمته في نيجيريا بهدفين دون رد، مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب بلومي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

آخر المتأهلين، كان منتخب ناميبيا، على حساب مدغشقر، بعد أن انتصر عليه بهدفين اثنين دون مقابل، وقبل ذلك تأهل منتخب السودان على حساب تنزانيا، في مباراة أقيمت يوم الجمعة.

ويرتقب اليوم أن يكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للنهائيات وذلك بإجراء 8 مباريات، وهي:

ليسوطو / زيمبابوي

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الكوت ديفوار / النيجر

الكونغو الديموقراطية / جمهورية إفريقيا الوسطى

الكونغو / غينيا الاستوائية

بوركينافاسو / غانا

غينيا / السينغال

ليبيا / تونس

مالي / موريتانيا